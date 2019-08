Ferragosto sicuro, sei arresti

(ANSA) - TORINO, 16 AGO - Sei persone sono state arrestate nel corso dei servizi di controllo del territorio svolti in occasione della settimana di Ferragosto dai carabinieri del comando provinciale di Torino in città e nelle zone della provincia più interessate dai flussi turistici. Tre sono pusher bloccati a Torino, Robassomero e Bardonecchia; due sono italiani di 42 e 44 anni sorpresi a rubare in un supermercato, mentre il sesto è un peruviano trovato in possesso di una pistola con la matricola abrasa.

In Valle di Susa i controlli, eseguiti fra l'altro con l'impiego di un elicottero e di unità del soccorso alpino, hanno riguardato anche la sicurezza stradale. Sono state denunciate tre persone per guida in stato di ebbrezza e due per guida senza patente o con patente ritirata. Ventuno le contravvenzioni elevate.