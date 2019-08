Sventato sequestro, inquirenti al lavoro

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Prima notte in cella per i componenti del commando che ieri a Torino, nella centralissima piazza San Carlo, hanno tentato di sequestrare una coppia per vendicare una truffa di cui uno di loro ha detto di essere stato vittima.

Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato Edward Lipensky, austriaco di 58 anni, Hermann Reklin, Denis Hoch e Michael Hofmann, tedeschi di 24, 25 e 54 anni. I quattro, dopo aver costretto una 34enne serbo-australiana a salire sul loro furgone, legata e imbavagliata, sono stati fermati in via Giusti, in un parcheggio in cui avevano cercato di nascondersi.

Le indagini degli inquirenti proseguono, perché i punti da chiarire della vicenda sono ancora numerosi. Dai rapporti tra le persone coinvolte, al ruolo dell'uomo che è riuscito a sfuggire al sequestro, facendo perdere le proprie tracce, e persino allo scopo del rapimento.