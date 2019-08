Juve: a Villar forfait anche per de Ligt

(ANSA) - VILLAR PEROSA (TORINO), 14 AGO - Quello di Cristiano Ronaldo non è l'unico forfait a Villar Perosa, dove alle 17 è in programma la tradizionale amichevole Juventus A-Juventus B.

Anche de Ligt, che come il portoghese è comunque presente, non compare infatti nelle formazioni fornite dal club, perché alle prese con delle vesciche a un piede. Al suo posto, nella formazione che inizierà l'amichevole, in difesa con Bonucci c'è Demiral. Parte dall'inizio in attacco Paulo Dybala, sceso per ultimo dal pullman della squadra e applaudito dai tifosi.