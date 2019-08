Marijuana a un quindicenne, 2 arresti

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Per avere ceduto della marijuana a un quindicenne, due giovani pusher sono stati arrestati a Torino dai carabinieri. Gli spacciatori hanno 19 e 20 anni e sono stati sorpresi nei giardinetti di via Frejus, in zona Pozzo Strada; il primo è di nazionalità peruviana, il secondo è un torinese.

Nelle loro abitazioni è stata trovata altra marijuana per un totale do 28 grammi. Il nome del quindicenne è stato segnalato alla Prefettura.