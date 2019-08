Ferragosto al Castello di Rivoli

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - E' più ricca di sempre l'offerta di mostre del Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea per queste giornate ferragostane. Per il primo anno alla collezione permanente e alle mostre temporanee si somma la Collezione Cerruti, 300 opere dal Medioevo ad oggi collezionate da Francesco Federico Cerruti ed entrate a pieno regime nell'offerta del museo.

L'ultima opera, 'Jeune fille aux roses' di Renoir, l'imprenditore la acquistò nel 2014. Tutti i pezzi della raccolta, considerata una delle più ricche collezioni private al mondo venute alla luce negli ultimi anni, sono custodite nella villa Cerruti, a pochi metri dal Castello.

Attualmente al Castello, aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 17, sabato, domenica e Ferragosto dalle 10 alle 19, sono in corso le mostre 'Hito Steyerl. La città delle finestre rotte'; 'D'apres Leonardo'; Yuri Ancarani. Le radici della violenza'; 'Aria, Fiori, Sale. Opere dalle Collezioni del Castello di Rivoli'.