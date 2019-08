Tiro a volo:Cdm Lahti,Pellielo per Tokyo

(ANSA) - LAHTI (FINLANDIA), 11 AGO - Pioggia e freddo, con 13 gradi di massima. La nazionale di Fossa, specialità olimpica del tiro a volo, 'collauda' le pedane dell'Hälvälä Sport Center e si rifugia in tenda tra una serie e l'altra. Già le serie, cruccio di questa quarta tappa di Coppa del Mondo: l'impianto finlandese ha solo 4 campi di trap per le 5 serie di qualificazione. Così la gara non è regolare. "Ce ne faremo una ragione - dice il ct Albano Pera -, e sarà un motivo in più per dare il massimo, visto che non possiamo farci nulla. Dopo la mia protesta per la fase di qualificazione sarà coperto anche il campo della finale.

Che lo si scopra per esigenze televisive in finale è giusto, ma in qualificazione non si possono avere tre campi coperti e uno scoperto: tutti devono avere le stesse condizioni". Venerdì 16 finale donne, mentre quella maschile è prevista per sabato 17: per Mauro de Filippis, Valerio Grazini e Giovanni Pellielo c'è l'imperativo di conquistare le due carte olimpiche per Tokyo, che ancora mancano al maschile.