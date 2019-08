Rimproverato per sputo usa spranga ferro

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - Una lite in strada che finisce a colpi di spranga. E' successo a Torino in una strada della zona dell'ex Moi. L'aggressore, un gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Mirafiori; l'uomo, senza fissa dimora, abitava nelle palazzine dell'ex villaggio olimpico prima che venissero sgomberate. La vittima è un italiano di 49 anni che ha riportato una frattura a una gamba. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il gambiano era stato rimproverato per avere sputato in terra. Ne è scaturito un litigio a seguito del quale l'uomo ha afferrato una spranga e ha percosso l'antagonista.