Pacchetti albergo per Montagne in Noir

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - Per rendere ulteriormente appetibile a turisti e amatori il Festival letterario Montagne in Noir, in programma a Bardonecchia dal 6 all'8 settembre, organizzato dall'Associazione di scrittori Torinoir e dal Comune di Bardonecchia, il Consorzio Albergatori di Bardonecchia ha formulato un'offerta a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Le tariffe concordate vanno da un massimo di 61 euro a notte e a persona fino a 22 euro, e con ampia scelta di soluzioni abitative. Tra il parterre di ospiti di quest'anno vi sono Maurizio De Giovanni, leader delle classifiche di vendite italiane con i romanzi dedicati al ciclo del commissario Ricciardi e dei 'Bastardi di Pizzofalcone', poi diventata serie televisiva di successo, Andrea Vitali, Roberto Costantini, Elisabetta Cametti, Alice Basso e molti altri. Numerose anche le tavole rotonde a tema come quella del 6 settembre su 'Globalcrime, le nuove mafie tra cronaca e fiction', con Paolo Borgna, procuratore di Torino.