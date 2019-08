Juve: domani amichevole con l'Atletico

(ANSA) - TORINO, 9 AGO - Juventus al lavoro alla Continassa, per preparare l'amichevole di domani contro l'Atletico Madrid.

La partenza per Stoccolma nel pomeriggio. Per la squadra di Sarri un test di livello per valutare la condizioni della squadra e iniziare a vedere la mano del nuovo tecnico bianconero sul gioco.