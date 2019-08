Frana Quincinetto, riunione a Roma

(ANSA) - AOSTA, 9 AGO - A causa dell'aggravamento del fenomeno franoso in località Chiappetti di Quincinetto è stata convocata una riunione 'urgente' a Roma per il prossimo 3 settembre. Lo ha riferito il presidente della Regione Valle d'Aosta Antonio Fosson che parteciperà all'incontro nella sede del dipartimento della protezione civile nazionale, assieme all'assessore regionale ai Trasporti Luigi Bertschy. "Dispiace che non sia stato concesso - ha detto Fosson - lo stato di emergenza. Il problema non è legato solo al fenomeno franoso ma soprattutto alla chiusura dell'autostrada. Per risolvere la questione i finanziamenti ci sono, ora bisogna spenderli".