Su Netfix rara malattia curata in Italia

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Una malattia unica, mai diagnosticata, che durante i ricoveri in numerosi ospedali americani non ha mai trovato la giusta diagnosi. Fino a quando la paziente, Angel, una infermiera 22enne di Las Vegas, non è arrivata al Regina Margherita di Torino, dove le sue inspiegabili crisi muscolari sono state curate. Questa storia vera e a lieto fine, esempio dell'eccellenza della sanità italiana nel mondo, viene raccontata nella prima puntata di Diagnosis, nuova serie tv americana su Netfix dal 16 agosto con il New York Times.

Da 9 anni Angel soffre di crisi muscolari. Un problema che stava mettendo a rischio la sua stessa vita. Il suo caso ha destato l'attenzione di una giovane laureanda torinese, Marta Busso che, mentre ultimava la tesi col dottor Marco Spada, direttore di Pediatria e del Centro regionale per le malattie metaboliche ereditarie presso i Regina Margherita di Torino, ha inviato al New York Times una ipotesi di diagnosi - una rarissima condizione genetica - rivelatasi azzeccata.