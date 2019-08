Gara di golf in solidarietà al Sant'Anna

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - L'edizione di quest'anno della Geocup, il 6 settembre, al Golf le Fronde di Avigliana (Torino) raccoglierà fondi per la Fondazione Crescere Insieme al Sant'Anna Onlus che promuove lo sviluppo scientifico, la ricerca e l'umanizzazione delle cure nella Neonatologia.

Sarà la quarta edizione di una gara, nata dall'idea di due soci, che riscuote un grande successo in termine di sponsor, giocatori partecipanti e vip, tra cui giocatori e rappresentanti del mondo dello spettacolo.

A partire dal 2016 sono stati raccolti 14.000 euro destinati, il primo anno alle persone colpite dal terremoto, e nelle edizioni successive a due associazioni impegnate nell'aiuto di bisognosi in Piemonte.

"Legare lo sport alla solidarietà è importante perché unisce le persone, ci rende consapevoli della fortuna che abbiamo e da la possibilità di aiutare chi ha bisogno", dice Daniele Farina, Vice Presidente della Fondazione e Direttore del Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Sant'Anna di Torino.