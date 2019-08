Enti regionali, riaperti termini nomine

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - La Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale ha riaperto i termini per la presentazione delle candidature in diversi enti. La nuova scadenza, informa una nota di Palazzo Lascaris, è fissata al 16 settembre.

Si tratta di designazioni relative ad enti la cui scadenza era prevista al termine della decima legislatura e di enti le cui nomine sono da effettuare nel secondo semestre 2019. Tra questi, il Csi Piemonte, le Agenzie Territoriali per la Casa (Atc), l'Ente per il diritto allo studio (Edisu), il Teatro Regio e l'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (Ires).