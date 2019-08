Danilo, Juve ottimo posto, una casa

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - "É un sogno far parte di questo gigantesco club che respira risultati!". Danilo descrive così, su Instagram, le emozioni per il suo passaggio alla Juventus.

"Un ottimo posto da chiamare casa! Forza Juve", aggiunge il difensore brasiliano prelevato dal Manchester City nell'ambito dell'operazione che ha portato Cancelo in Inghilterra.