Appendino, Lega non parli di poltrone

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - "Mi auguro che la Lega non parli di poltrone, come sta facendo in queste ore, ma torni a pensare al programma e al contratto di Governo. Che non ci sia solo interesse a rimpasti e rimpastini". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino. "Ho piena fiducia in Luigi Di Maio che, come ha sempre fatto, antepone l'interesse dei cittadini a quello del Movimento. Se la Lega chiede poltrone e rimpasti, non chiede il bene del Paese", aggiunge a margine di un incontro nella villa confiscata al narcotrafficante Nicola Assisi.