Pizzeria rubava corrente, arriva Gdf

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - La pizzeria si alimentava a costo zero grazie a un allaccio abusivo alla rete di fornitura dell'energia elettrica. Lo hanno scoperto, nel Canavese, in provincia di Torino, i 'Baschi verdi' del Gruppo pronto impiego della Guardia di Finanza. Il titolare, un italiano trentenne, è stato denunciato per furto aggravato e continuato. Ad attirare l'attenzione delle Fiamme Gialle il fatto che, nonostante il locale fosse molto frequentato, i consumi erano irrisori. "E' bastato abbassare l'interruttore del contatore posto fuori dall'attività - spiegano al Comando - per assodare che frigoriferi, luci e tutto ciò che era alimentato dalla corrente continuava a funzionare regolarmente".

Un caso analogo è emerso in un Comune della stessa zona, dove un sessantenne italiano (anche lui denunciato per furto) aveva applicato un bypass magnetotermico per prelevare energia senza essere registrato dal contatore. Nella sua abitazione sono stati trovati alcuni grammi di sostanza stupefacente.