Limone Piemonte, concerto di Ferragosto

(ANSA) - TORINO, 7 AGO - Torna a Limone Piemonte il tradizionale concerto di Ferragosto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni Città di Cuneo, diretta da Andrea Oddone. Sarà trasmesso in diretta nazionale tv su Rai3 e RaiSat, dalle 12,55. L'evento, che porta la musica classica in quota, è nato nel 1981 nel cuneese, da un'intuizione del violinista buschese Bruno Pignata, che coinvolse l'allora maestro dell'Orchestra, Giovanni Mosca.

La prima edizione si tenne al Rifugio Quintino Sella. Da allora il concerto si è sempre svolto il 15 agosto in alta montagna e, dal 1993, ha iniziato a essere trasmesso in diretta Rai, con decine di migliaia di spettatori in Italia e all'estero.

Il 28 maggio 2018 è stato siglato il Protocollo d'intesa per la valorizzazione e promozione del concerto di Ferragosto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio di Cuneo, Atl del Cuneese e Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che garantisce che la manifestazione abbia luogo negli ambienti alpini più caratteristici della montagna cuneese.