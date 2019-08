12enne 'eroe' salva turista in mare

(ANSA) - CAGLIARI, 7 AGO - Si chiama Francesco e a soli 12 anni è un esperto surfista, Ma da oggi è anche l'eroe per caso dell'estate in Sardegna. Il ragazzino, padre milanese e madre sarda, questa mattina sulla spiaggia di Costa Rei, nel Sarrabus, ha salvato un turista torinese di 59 anni che rischiava di annegare. La sua storia la raccontano alcune testate online cagliaritane e la confermano i tanti testimoni che si trovavano sul litorale al momento del salvataggio.

Come Mattia, 17 anni, che era Costa Rei insieme ai familiari.

Ha assistito a tutte le fasi del soccorso fino all'arrivo dell'elicottero del 118, che con un verricello ha poi issato a bordo il bagnante, imbragato in una barella, per trasferirlo all'ospedale Brotzu di Cagliari. "Erano da poco passate le 11 e ho visto un signore di circa 60 anni e il nipote fare il bagno.

Il mare era molto agitato - rievoca Mattia - Si sono spinti forse troppo al largo e non sono più riusciti a rientrare". È in quel momento che il 12enne è intervenuto.