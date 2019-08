Torino:Baselli in gruppo, migliora Djidj

(ANSA) - TORINO, 5 AGO - Buone notizie per il Torino dall'infermeria. Daniele Baselli ha recuperato dall'infortunio muscolare che lo aveva costretto a lasciare il campo contro il Debrecen e oggi si è regolarmente allenato col resto della squadra. Il centrocampista si candida quindi ad una maglia per l'andata del terzo turno preliminare di Europa Legue, giovedì sera contro i bielorussi del Shakhtyor Soligorsk.

Ormai sulla via del recupero anche Djidji, che oggi ha svolto la visita di controllo con il professor Giuliano Cerulli, l'ortopedico che tre mesi fa l'ha operato al ginocchio destro.

Il consulto, informa il club granata sul proprio sito Internet, ha confermato che il difensore francese può continuare il piano di recupero per il completo ritorno all'attività sportiva.

L'avvicinamento all'impegno di Europa League prevede per domani una sessione tecnico-tattica pomeridiana allo stadio Olimpico Grande Torino.