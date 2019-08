Mupi, nasce il Sistema Musei Pinerolo

(ANSA) - TORINO, 5 AGO - Nasce il Sistema Musei Pinerolo - Mupi, che prevede un biglietto unico annuale con ingresso illimitato per poter frequentare tutti i musei e i luoghi artistici e archeologici della città. La nuova carta, nominativa, verrà presentata e avviata il primo settembre.

Il Mupi - spiega la Città di Pinerolo - mette in rete tutti i Musei cittadini e le loro collezioni con una gestione coordinata per un'offerta culturale integrata che renda accessibile tutto il patrimonio storico, artistico e archeologico cittadino. Ha contribuito alla sua realizzazione la Fondazione Crt.

Vi aderiscono i Musei Civici (Museo di Archeologia e Antropologia, Museo Etnografico, Collezione d'Arte Palazzo Vittone, Museo Didattico di Scienze Naturali, Casa del Senato e mostra permanente 'La necropoli della DDoma Rossa) con ingresso a pagamento, e i Musei non civici (Museo dell'Arma di cavalleria, Museo del Mutuo Soccorso, Museo della Diocesi, En Plein Air Arte Contemporanea), ad ingresso libero.