Torino saluta Europea Masters Games

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - Il più anziano, 93 anni, è stato l'atleta ceco Vaclav Hejda, oro nel salto in lungo e doppio argento nei 100 metri e nel getto del peso kg3. Ha conquistato un bronzo nel tiro a segno invece il più anziano tra gli italiani, Vittorio Nocilli, mentre la donna più anziana, la bulgara Rozka Stancheva, a 87 anni ha vinto l'oro nel salto in lungo e nel lancio del disco. Sono alcune delle storie degli European Masters Games. Questa sera a Torino si chiude la IV edizione, con la consegna della bandiera a Tampere, in Florida, che ospiterà nel 2023 la prossima edizione.

"Siamo molto soddisfatti dell'ottima riuscita dell'evento - commenta Fabrizio Benintendi, presidente del Comitato Organizzatore - e di essere riusciti a portare lo sport nei luoghi aulici della città".

Alla manifestazione, iniziata lo scorso 26 luglio, hanno partecipato 7.500 atleti, 2.000 donne e 5.500 uomini, provenienti da 75 paesi.