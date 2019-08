Solskjaer "Pogba resta, Lukaku torna"

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Certo, non ho dubbi, Paul resta". A mettere la parola fine, almeno a parole, alla telenovela Pogba, "resta, va via", è il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, che ne brevemente accennato in sala stampa dopo il match contro il Milan disputato a Cardiff e valido per l'International Champions Cup. Interpellato sull'assenza del francese, da più parti dato sulla strada di Madrid, il tecnico - secondo quanto riportato dalla stampa britannica - ha risposto che sapeva "che non sarebbe venuto con noi, gli ho parlato dopo l'allenamento e non si sentiva bene. Non è proprio un infortunio, ma aveva un dolore e non abbiamo voluto rischiare".

Quanto a Lukaku, altro gioiello dei Red Devils su cui cisono Juve e Inter, Solskjaer ha risposto: "Penso che Rom tornerà in gruppo la prossima settimana. Ho parlato con lui, non ci sono altre novità".