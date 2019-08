Precipita da Pizzo Andolla, morta donna

(ANSA) - TORINO, 4 AGO - E' morta l'alpinista dispersa da ieri nella zona del Pizzo Andolla, sulle Alpi Pennine tra Italia e Svizzera nel territorio di Villadossola, provincia di Verbania. Squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dal Soccorso Alpino della Guardia di finanza hanno individuato il corpo della donna, di cui non sono state rese note le generalità, appena sotto la vetta.

A dare l'allarme è stato il gestore del rifugio Andolla, da cui era partita ieri mattina per raggiungere l'omonima cima. Non vedendola rientrare, ha fatto scattare le ricerche lungo i sentieri fino al bivacco Varese. Nel frattempo la centrale operativa verificava con i soccorritori svizzeri che non vi fossero stati interventi sul loro versante.

Questa mattina, alle prime luci dell'alba, la sagoma del corpo è stata individuata col binocolo. Grazie all'intervento dell'eliambulanza 118 è stato portato il loco il medico, che ha constatato il decesso. In seguito la salma della donna, precipitata, è stata recuperata.