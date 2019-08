Evra "Pogba a Utd non si sente amato"

(ANSA) - ROMA, 4 AGO - "Non so cosa possa riservare il futuro di Paul, so solo che si è sentito davvero amato alla Juventus, mentre a Manchester non ha sentito lo stesso affetto". Così, in un'intervista al britannico 'Mail', Patrice Evra, che ha da poco annunciato il suo addio al calcio giocato, parla dell'amico e connazionale sempre al centro delle voci di mercato. "Ci dimentichiamo sempre di cosa è fatto un calciatore - aggiunge l'ex difensore dei Bleus - Quando gioca male, allora si può criticare, ma se gioca bene basta concentrarsi su questo e nient'altro. Invece, quando compri belle macchine o una grande casa, crei odio e gelosia nella gente, quindi dovrai migliorarti sempre di più per non essere criticato. Pogba è l'esempio classico di tutto questo, per questo gli dico sempre di fare ciò che vuole ma, se si rende conto che tutto questo finisce per condizionarlo, allora deve fermarsi, senza cercare di essere un guerriero che combatte contro tutti e tutto".