Torino recupera Baselli, nessuna lesione

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - Nessuna lesione per Daniele Baselli, uscito per un problema muscolare al 45' del match di ritorno con gli ungheresi del Debrecen. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrocampista del Torino "hanno escluso lesioni": Baselli sarà a disposizione di Mazzarri per la sfida di giovedì, terzo turno preliminare di Europa League, con i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk.