Tenta sfregiare vicino con acido,fermato

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - Stanco di ascoltare la musica del vicino di casa, ha cercato di sfregiargli il volto lanciandogli addosso della candeggina. Un italiano di 61 anni è stato arrestato dalla polizia a Torino, in zona Aurora. Soltanto lievi lacerazioni ad un braccio per il vicino, un giovane, che è riuscito a coprirsi in tempo il volto.

Secondo gli accertamenti della polizia, il 61enne minacciava il vicino, anche di morte, ormai da due anni. In una circostanza aveva anche urinato contro la porta del suo appartamento.