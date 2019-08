Raccolta firme per 'salvare' Galoppini

(ANSA) - TORINO, 3 AGO - Gli appassionati di lirica si mobilitano a favore di Alessandro Galoppini, direttore artistico del Regio di Torino a cui non è stato rinnovato il contratto, con una petizione su Change.org, già firmata da 200 persone e che chiede alla sindaca Appendino di tornare sui suoi passi e di trovare le modalità tecniche per contrattualizzarlo.

La petizione, lanciata da alcuni orchestrali, definisce Galoppini "figura storica del Regio, risorsa del teatro e delle sue maestranze" ed è corredata da numerosi commenti, anche tra orchestrali e coristi del Regio, preoccupati per la tournee in Slovenia di fine mese, organizzata da Galoppini e da Paola Lazzari, direttrice di produzione alla quale, come per galoppini, non è stato rinnovato il contratto.

Sui social, intanto, impazza la polemica sulla cancellata in bronzo di Umberto Mastroianni che il neo sovrintendente Sebastian Schwarz vorrebbe tenere aperta, se non eliminarla perché "respingente". Un'idea criticata da molti, che ritengono la cancellata un monumento.