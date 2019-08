Galoppini lascia Regio Torino,no rinnovo

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - Alessandro Galoppini lascia, dopo dieci anni, la direzione artistica del Regio di Torino. Dopo la nomina a sovrintendente di Sebastian Schwarz, il Consiglio d'indirizzo del Teatro ha deciso di non rinnovargli l'incarico.

A comunicargli la decisione è stata la sindaca Chiara Appendino.

Il rinnovo, si legge in una nota, sarebbe stato ritenuto "inopportuno" in quanto Galoppini è un consulente e, in base alle osservazioni ministeriali, la direzione artistica non può essere assegnata a un non dipendente.