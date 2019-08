Emergenza sangue, appello alla donazione

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - "Il bisogno di sangue non va in vacanza. Donare il sangue è un gesto semplice ma prezioso, che può salvare molte vite. Per questo faccio appello alla generosità dei piemontesi, perché contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche nei mesi estivi". E' l'appello del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, che ha incontrato il presidente regionale dell'Avis, Giorgio Groppo.

Proprio d'estate, a causa delle vacanze e dello spopolamento delle città, il sangue tende a ridursi, determinando anche carenze in alcuni ospedali.

"Per diffondere la cultura della donazione - di sangue, organi, tessuti e cellule - il Consiglio regionale avvierà nei prossimi mesi una campagna sociale e una serie di iniziative, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di questo gesto e per favorire il ricambio generazionale dei donatori, coinvolgendo in particolare i giovani", aggiunge Allasia.