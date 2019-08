A Torino 74 bus Gtt forniti da Mercedes

(ANSA) - TORINO, 2 AGO - Arrivano a Torino 74 nuovi autobus con motorizzazione Euro 6: saranno in servizio dai prossimi giorni nel centro della città sulle linee 18,56, 68 e 35.

Fornitore è il gruppo Daimler-Mercedes che si è aggiudicato la gara indetta da Gtt, l'azienda torinese di trasporto urbano.

L'investimento è di 31 milioni di euro, quello per la sola fornitura dei bus di 21: finanziato per il 50% della Regione Piemonte e per il 50% dal Gtt.

"Entro febbraio 2020 un bus su 6 sarà nuovo, più 35 tram.

L'obiettivo è arrivare entro un anno a 300-350 mezzi nuovi su 800", spiega la sindaca Chiara Appendino. "Abbiamo iniziato questa amministrazione con l'azienda in ginocchio, si parlava di percorsi fallimentari, ma con lo sforzo di tutti si è riusciti ad avviare il risanamento. Questo è il primo passo visibile di un lavoro iniziato tre anni fa per rendere il trasporto pubblico alternativo al mezzo privato". "E' un primo grande passo verso la rinascita di Gtt: conti a posto e nuovi autobus", aggiunge l'assessora Maria Lapietra.