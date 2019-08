A 89 anni contromano in autostrada

(ANSA) - ALESSANDRIA, 2 AGO - Ha percorso contromano la bretella che collega l'autostrada A26 e la A7, in provincia di Alessandria. Un automobilista di 89 anni, nato in Algeria ma residente in Francia, è stato fermato dalla polizia stradale.

Fermo nell'area di servizio Marengo Sud, nel territorio di Novi Ligure, al volante della sua Toyota Yaris stava per imboccare di nuovo l'autostrada in senso opposto.

Alla richiesta di documenti l'anziano ha dato in escandescenza. Per fermarlo è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118 il cui medico ha disposto il Tso dell'uomo, di cui alcune ore prima la moglie aveva denunciato la scomparsa, all'ospedale di Novi Ligure.

L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. All'anziano è stata ritirata la patente, che gli verrà revocata.