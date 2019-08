Torino e Tim, 5G per nuove tecnologie

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - Tim e il Comune di Torino collaboreranno per altri tre anni per lo sviluppo di tecnologie digitali e soluzioni per la Smart City grazie al 5G, in particolare per quanto riguarda droni, robotica e guida autonoma. L'accordo è stato firmato, a Palazzo di Città, dalla sindaca Chiara Appendino e da Elisabetta Romano, chief technology and innovation officer di Tim. Entro il 2019 sarà coperta dal 5G oltre il 50% della popolazione torinese.

"Innovazione digitale e comunicazione sono le nuove leve di trasformazione del territorio. La collaborazione pubblico-privato è fondamentale per creare nuova economia e nuovi posti di lavoro. Torino, da sempre città laboratorio, prosegue la storica collaborazione con Tim che mette la città all'avanguardia" spiega la sindaca Appendino che sottolinea la collaborazione con l'Arpa per monitorare gli effetti delle nuove tecnologie sulla salute dei cittadini.

"Con Tim - ha aggiunto l'assessore all'Innovazione Paola Pisano - perseguiamo l'obiettivo di creare l'infrastruttura abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita nella nostra città". "Siamo orgogliosi di rinnovare il nostro impegno con il Comune di Torino, comune illuminato e innovativo per eccellenza. Siamo certi che questa collaborazione continuerà a offrire ulteriori opportunità. Tim amplificherà le potenzialità del 5G e renderà sempre più la città uno una best practice c'è dell'innovazione digitale sul territorio", osserva Romano.