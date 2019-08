Franca Quincinetto, piano alternativo A5

(ANSA) - TORINO, 1 AGO - E' stato presentato in Prefettura a Torino il piano per la gestione della viabilità nel caso in cui venga sospesa la circolazione sull'autostrada A5 Torino-Aosta, tra Ivrea e Pont Saint Martin, a causa della frana in località Chiappetti di Quincinetto. Il piano è stato condiviso da Regione Piemonte, Città metropolitana e Comuni del territorio. In caso di chiusura dell'autostrada, come avvenuto già due volte in poco più di un mese, il traffico verrà deviato sulla viabilità locale con sensi unici, su provinciali diverse, soprattutto per i mezzi pesanti. La protezione civile allestirà cinque presidi per la gestione del traffico. I veicoli saranno dirottati sulla statale 26 e sulle provinciali 68, 69, 70 e 503 nel tratto critico tra Ivrea e Tavagnasco. Tra Quincinetto e la Valle d'Aosta, invece, verrà garantito il passaggio lungo la statale 26. Il piano speditivo, come ha sottolineato il Prefetto Claudio Palomba, è suscettibile di migliorie in base alle osservazioni e ai suggerimenti dei sindaci.