Utile Fca +14%, dati record Nord America

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Fca chiude il secondo trimestre "con risultati forti". L'utile netto è di 793 milioni di euro, il 14% in più dello stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi netti, pari a 26,7 miliardi di euro, sono in calo del 3% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Le consegne globali complessive del gruppo sono 1.157.000, in flessione dell'11% Confermati i target del 2019: ebit adjusted superiore a 6,7 miliardi di euro e free cash flow industriale a più di 1,5 miliardi, più basso rispetto al 2018. Dopo la diffusione dei conti il titolo è stato sospeso al rialzo a Piazza Affari, dopo essere salita del 5%.

"E' stato un secondo trimestre record in Nord America, risultati solidi sono stati raggiunti in America Latina. Nel secondo semestre l'attenzione di Fca sarà ancor più concentrata sulle aree meno forti, tra cui Maserati, dove abbiamo rafforzato il team di leadership, ed Emea", spiega l'amministratore delegato, Mike Manley.