Cerimonia alamari per carabinieri-atleti

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Una carriera costellata di medaglie nello sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon e lo slittino per nove carabinieri atleti, sei ragazze e tre ragazzi tra i 17 e i 20 anni, che domani, a Torino, riceveranno gli alamari e pronunceranno la formula di giuramento di fedeltà alla Repubblica.

La cerimonia si terrà alle 9 alla scuola Allievi Carabinieri di Torino davanti al comandante della Scuola Cernaia, colonnello Francesco Laurenti, e al comandante della Legione Allievi di Roma, generale di brigata Michele Sirimarco.

Alla consegna degli alamari parteciperanno Stefania Belmondo, ex fondista italiana con dieci medaglie olimpiche, e Arem Zoogler, atleta e allenatore azzurro di slittino. Tra gli allievi che diventano carabinieri anche la figlia Nina Zoogler, seconda classificata al campionato italiano di slittino.

I giovani militari hanno scelto Torino come istituto di formazione dove hanno potuto continuare anche la loro preparazione sportiva.