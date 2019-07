Calcio: morta vedova di Silvio Piola

(ANSA) - VERCELLI, 31 LUG - E' morta questa mattina, nella sua casa di via Ariosto a Vercelli, Alda Ghiano, vedova del campione di calcio Silvio Piola. Vercellese a tutti gli effetti, ultranovantenne, la donna aveva sposato l'attaccante di Lazio, Juventus e Pro Vercelli nel 1948. La coppia ha avuto due figli.

Persona molto discreta, che non amava apparire in pubblico, per anni ha seguito il marito nella sua carriera di calciatore e successivamente da allenatore in giro per l'Italia.

I funerali verranno celebrati venerdì mattina, alle 11,30, nel Duomo di Vercelli.