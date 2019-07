Nio, obiettivo 1 milione di cocktail

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Ha obiettivi ambiziosi la startup Nio che ha rivoluzionato il modo di bere drink con i cocktail di alta qualità, venduti in confezione monodose, grande quanto un cd e con un design accattivante. Nell'esercizio settembre 2019-settembre 2020 l'azienda - fondata dal torinese Luca Quagliano e Alessandro Palmarin - punta a vendere un milione di cocktail (200.000 nel 2018). Sarà presto annunciato un accordo con una grande multinazionale del settore spirit, che supporterà Nio a livello finanziario e nel know how. Tra gli obiettivo del 2020 il lancio nel Regno Unito.

"Abbiamo capito che c'era un vuoto nel mercato e abbiamo deciso di coprirlo con un prodotto di qualità, senza conservanti e additivi, tutto made in Italy. Si vende on line o direttamente a hotel, ristoranti, compagnie aeree e navali", spiega Quagliano. "Nel 2018 abbiamo venduto 200.000 cocktail, il 50% in Italia, con 600.000 euro di fatturato. I nostri principali mercati sono Sud America, Cile, Uruguay, Libano, Spagna, Svezia, Norvegia e Grecia".