Kean verso l'Everton, alla Juve 40 mln

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Manca l'ufficialità ma ormai sembra fatta per il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all'Everton, club per il quale dovrebbe sostenere già domani le visite mediche. Il giovane attaccante, esploso con Allegri nella scorsa stagione tanto da conquistare la convocazione in Nazionale, questa mattina era alla Continassa, dove la Juve riprende gli allenamenti dopo la tournee asiatica. Un affare, quello per il 19enne, da 40 milioni di euro. Dietro le quinte, a tirare i fili dell'operazione, Mino Raiola, lo stesso procuratore che alla Juve ha appena portato De Ligt.