Ennova, i droni per manutenzione tlc

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Controllare a distanza, affidandosi agli occhi digitali dei droni, la manutenzione ordinaria, preventiva o straordinaria delle infrastrutture di tlc senza mettere in pericolo i tecnici: è l'obiettivo di Ennova, l'azienda che ha rivoluzionato il mondo dell'assistenza tecnica alle telecomunicazioni grazie alle nuove tecnologie.

Nata nel 2010 e sviluppata nell'incubatore I3P del Politecnico di Torino, Ennova conta 1.200 dipendenti e più di 4 milioni di interventi di assistenza tecnica l'anno.

Ennova ha avviato, con aziende specializzate, un progetto per la gestione intelligente degli armadi tecnici di strada (cabine tlc, cabine di distribuzione dell'energia elettrica) che consente di monitorare in tempo reale, 24 ore al giorno, lo stato di tutti gli armadi (temperatura, fumo, allagamento) e gestire attraverso allarmi ogni criticità. La soluzione permetterà una più agevole gestione delle attività di manutenzione consentendo l'apertura degli armadietti attraverso mobile app direttamente dai tecnici.