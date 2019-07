Calcio: Juve torna a lavoro

(ANSA) - TORINO, 30 LUG - Visite mediche per Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur, i primi due sudamericani a fare ritorno alla Continassa, dove oggi la Juventus riprende ad allenarsi. Il colombiano e l'uruguaiano, che non hanno preso parte alla tournee in Asia perché hanno giocato la Coppa America con le rispettive nazionali, hanno varcato questa mattina la soglia del J Medical per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione.

Nel pomeriggio Maurizio Sarri potrà contare su entrambi per la ripresa degli allenamenti.