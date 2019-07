Torino: Di Maio, ideologismo ci ucciderà

(ANSA) - COSENZA, 29 LUG - "Ci sono delle cose inaccettabili.

Credo che Chiara Appendino sia una dei migliori sindaci che abbiamo e abbiamo una maggioranza che l'ha sostenuta e la sostiene ancora ma ogni tanto vengono fuori delle cose che per me non stanno ne in cielo ne in terra. Chiara mi ha raccontato che uno dei motivi per cui rischia di cadere il Comune è che alcuni consiglieri di maggioranza non le vogliono far istallare le telecamere di sorveglianza nelle periferie della città, perché è di destra. Noi, che eravamo post ideologici, abbiamo adesso una parte di persone che sta entrando in delle perversioni ideologiche che vanno oltre l'ideologia. Questa roba qua ci ucciderà". Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso dell'assemblea degli attivisti svoltasi ieri a Cosenza. L'audio del suo intervento è sul sito di LaCnews24.