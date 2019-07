Pragelato centro Fisi, Merlo vede Roda

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - "Far tornare Pragelato protagonista dopo anni di immobilismo": con questo proposito, l'amministrazione del comune olimpico ha incontrato a Milano il presidente della Fisi, Flavio Roda. Presenti il sindaco Giorgio Merlo, il vicesindaco Mauro Maurino, l'assessore Claudio Salvai e il consigliere Valter Blanc.

"Innanzitutto si è registrato l'impegno a potenziare lo sci di fondo organizzando eventi nazionali e internazionali", spiega Merlo. In secondo luogo "si punta a realizzare una pista di skiroll regolamentare per eventi internazionali, proposta particolarmente sostenuta da Roda".

Ampio consenso poi, dice Merlo, per la "rimessa in funzione dei 3 trampolini scuola per il salto". Rinviata invece la decisione sull'uso o smantellamento dei due trampolini olimpici, in attesa della legge che disciplinerà il futuro evento olimpico 2026. L'obiettivo finale è "dare vita a un Centro federale delle discipline nordiche, anche questa proposta che ha registrato un forte interesse da parte di Roda".