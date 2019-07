Nito lancia veicolo elettrico in sharing

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Nito - nata dall'acquisizione del marchio storico Nuova Industria Torinese e incubata in I3P - lancia una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd per raccogliere fondi, da 500.000 a 1,2 milioni di euro, con l'obiettivo di portare su strada il nuovo scooter elettrico e avviare l'ingegnerizzazione di Cargo & Share, due ruote da usare in sharing per le consegne a domicilio. L'idea è del ceo di Nito, César Mendoza, per 12 anni direttore dell'Istituto Europeo di Design di Torino e per 16 presidente di Sumo Design. Oltre ai mercati europeo e americano, l'obiettivo per il 2020 è di conquistare un posto in Cina, dove vengono venduti più di 20 milioni di scooter all'anno.

Nito progetta, produce e commercializza veicoli elettrici a due ruote - dal monopattino allo scooter elettrico - e punta sul design italiano. Per la parte industriale si avvale di un partner manifatturiero cinese e di fornitori italiani per alcuni componenti. L'assemblaggio con il relativo controllo di qualità avviene a Torino.