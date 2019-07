'Italian Quiz' per Ramsey, fallito

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - In attesa di fare la conoscenza del campionato italiano, il neo juventino Aaron Ramsey si è cimentato nel divertente 'Ultimate Italian Quiz'. Il test, ideato dalla società bianconera, serve a valutare tra il serio e il faceto la preparazione sulle tradizioni italiane. "Quale ingrediente è tollerato sulla pizza italiana, il pollo o l'ananas?" è la domanda a trabocchetto sottoposta al calciatore gallese in un video che l'ex Arsenal ha pubblicato su Instagram.

Dopo aver risposto "il pollo", provando a rimediare subito dopo con "l'ananas", Ramsey è scoppiato a ridere provando a giocare l'ultima carta: "Entrambe". Tre risposte sbagliate su tre. La speranza di Sarri è che in campo la risposta sia sempre quella giusta, perché in Italia il calcio e il cibo sono una cosa seria.