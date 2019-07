Cairo, migliorare il Torino non è facile

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - "Migliorare il Torino non è facile.

Siamo prudenti, abbiamo iniziato intanto pensando mantenere tutta la rosa compreso l'allenatore, per noi è stata una cosa fondamentale". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo, intervenuto a margine della presentazione dei calendari di Serie A. "Si può ancora di più, poi vedremo come migliorarla.

Verdi? Vediamo, non parlo di giocatori non miei". Il patron granata ha fatto poi il punto verso la sfida di ritorno contro il Debrecen nel secondo turno dei preliminari di Europa League: "Dobbiamo confermarci, dopo il 3-0 dell'andata è una partita in cui avere un vantaggio tale non deve comportare un rilassamento. Andremo lì pensando di essere 0-0. Era una partita non facile, fisicamente stavano meglio di noi ma non si è visto".