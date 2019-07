Appendino, dialogo con Di Maio vecchio

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - "Apprendo delle parole attribuite al vice premier Luigi Di Maio intercettate durante un'assemblea attivisti in relazione a una nostra conversazione da intendersi come privata". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, sulle affermazioni rilasciate ieri a Cosenza dal vicepremier Di Maio, durante una assemblea con gli attivisti del Movimento.

Quel dialogo, sottolinea la prima cittadina, era "personale" e, soprattutto, "precedente al mio intervento in Aula del 15 luglio scorso, nel contesto di un acceso confronto con la maggioranza, su un tema molto delicato quale è la sicurezza, cosa peraltro di cui non abbiamo mai fatto mistero".

"Da allora, come è noto, il dialogo è andato avanti - puntualizza ancora Appendino - e si è evoluto, sostenuto da tutte le parti coinvolte nell'interesse della Città".