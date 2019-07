Torna bel tempo sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Si rinforza l'alta pressione sul Piemonte dopo i disagi per i nubifragi delle scorse ore. Secondo le previsioni di 3Bmeteo la rimonta di un debole campo anticiclonico garantirà una settimana in prevalenza soleggiata e stabile, con qualche nube solo nelle ore più calde della giornata sui monti. Da martedì l'infiltrazione di aria leggermente instabile potrà portare qualche temporale che nella giornata di giovedì potrebbero riguardare anche le pianure a Nord del Po.

Temperature minime in calo, a inizio settimana, quando potranno toccare i 15 gradi, in ripresa da metà settimana. Le massime torneranno a salire raggiungendo nuovamente i 30 gradi.

Non sono esclusi picchi maggiori.