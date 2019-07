Tir contro auto,morta madre grave figlia

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Una donna è morta e una bimba di pochi mesi è rimasta ferita in modo grave in un incidente stradale avvenuto ieri sera sull'autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Torino, poco prima dello svincolo di Ivrea. Ferito, in modo non grave, anche l'altro figlio, un bambino di sei anni.

La vittima è Lucia Shulla Reyes, 33enne di origini peruviane residente a Torino. L'auto su cui viaggiava con i due figli, una Fiat Punto, era ferma sulla corsia d'emergenza, per motivi da chiarire, quando è stata tamponata da un tir che trasportava carne. Al volante del mezzo pesante, carico di carne, un 27enne romeno.

La donna al volante è morta sul colpo. ferita in modo grave la bimba che, dopo le prime cure all'ospedale Parini di Aosta, dove è arrivata in elisoccorso, è stata trasferita al Regina Margherita di Torino. Solo lievemente ferito il figlio più grande che, al momento dell'impatto, si trovava fuori dal veicolo. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Torino.