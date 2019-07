Tav: M5s, più soldi Ue favore a Macron

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "L'Ue ha messo più soldi per la Torino-Lione? In realtà non è proprio così: ha solo fatto sapere che si impegnerà a farlo. Se il tuo datore di lavoro o un tuo cliente non ti pagano ma ti dicono "tranquillo, ti pagherò, poi lo faccio", senza dirti quando come e perché, qualche dubbio ti viene o no?". Lo scrive il M5s sul Blog delle stelle. "Non è che questi soldi, in realtà, all'Italia non servono ma sono solo un altro favore alla Francia di Macron? E pensare che sul Tav c'è chi si schiera con Macron: Renzi, la Boschi e Berlusconi".

La risposta della Lega, che non si è fatta attendere, è affidata in una nota ai capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. "Se per i 5 Stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Macron e al partito del cemento - dicono gli esponenti del Carroccio -, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà? Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga".