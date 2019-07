Cadavere nel Po,autopsia per cause morte

(ANSA) - TORINO, 28 LUG - Il corpo di un uomo è riaffiorato oggi a Torino dalle acque del fiume Po, all'altezza del ponte Isabella. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. A quanto si apprende dai primi accertamenti medico legali, il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, dettaglio che fa presupporre gli investigatori che fosse in acqua da molto tempo.

Per fare chiarezza sull'identità, e sulle cause della morte, sarà necessaria l'autopsia. Sull'accaduto indaga la polizia.